Награды и номинации Зоэ Уонамейкер

Награды и номинации Зоэ Уонамейкер

Zoë Wanamaker
Награды и номинации Зоэ Уонамейкер
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Best Actress
Номинант
