Фанаты пересмотрели «Служебный роман» и утроили спор в Сети: мог ли Новосельцев стать хорошим начальником отдела?

«Гоблин» отдыхает: эта свежая дорама 2025 года от Netflix стала самым популярным сериалом в корейском топе всего за 24 часа

Помните операцию с письмом в «Месте встречи»? Шарапов не зря вырвал лист прямо перед Фоксом — вот зачем он это сделал

Эти 5 видеоигр буквально кричат: «Сделайте из нас кино!»: не хуже «Одни из нас», а №1 легко может стать новым шедевром Нолана

2 сезон можно снимать хоть завтра: финал сериала «Дыши» оставляет зрителей в слезах — но не отвечает на важнейший вопрос

На «Мессии Дюны» Вильнев не остановится: леди Атрейдес рассекретила планы на франшизу

Провальная комедия с Де Ниро внезапно «рвёт» топы Netflix: миллионы просмотров за пару дней у «пошлой безвкусицы»

Послужной список Бласта впечатляет: вот кто настоящий №1 в «Ванпанчмене» (конечно, после Сайтамы) — о его силах вы и не догадывались

«Ни одного лишнего момента»: британцы давно сняли сериал с жутким клоуном — самое время посмотреть, пока ждете «Оно»

Между адом, раем и психушкой: что такое Пограничье в «Алисе в Пограничье» на самом деле — в манге и сериале ответы разные