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Бретт Такер
Бретт Такер
Brett Tucker
О персоне
Фильмография
Бретт Такер
Brett Tucker
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Дата рождения
21 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Мельбурн, Виктория, Австралия
Рост
188 см
Биография Бретта Такера
Родился 21 мая 1972 года. Мельбурн, Виктория, Австралия.
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Фильмография Бретта Такера
Великий рейд
боевик, драма, военный
2005, США / Австралия
6.0
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