Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Бретт Такер

Бретт Такер

Brett Tucker
Бретт Такер
Бретт Такер Brett Tucker
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Мельбурн, Виктория, Австралия
Рост
188 см
Биография Бретта Такера

Родился 21 мая 1972 года. Мельбурн, Виктория, Австралия.

Фильмография Бретта Такера
Великий рейд
Великий рейд
боевик, драма, военный 2005, США / Австралия
6.0
Все фильмы
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Приложение киноафиши