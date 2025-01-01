Меню
Елена Соловей
Награды
Награды и номинации Елена Соловей
Yelena Solovey
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Елена Соловей
Каннский кинофестиваль 1981
Лучшая актриса второго плана
Победитель
