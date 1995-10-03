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Александр Ануров
Александр Ануров
О персоне
Фильмография
Александр Ануров
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Дата рождения
21 апреля 1914
Возраст
81 год
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
3 октября 1995
Место рождения
Константиновка, Екатеринославская губерния (Донецкая область), Российская империя (Россия)
Биография Александра Анурова
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Фильмография Александра Анурова
Правда
драма, исторический
1957, СССР
0.0
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