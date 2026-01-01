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Mirdza Martinsone
Mirdza Martinsone Mirdza Martinsone
Kinoafisha Persons Mirdza Martinsone

Mirdza Martinsone

Mirdza Martinsone

Date of Birth
16 August 1951
Age
74 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, The Adventurer

Popular Films

Otryad spetsyalnogo naznacheniya 7.3
Otryad spetsyalnogo naznacheniya (1987)
Rich Man Poor Man 7.2
Rich Man Poor Man (1982)
Syn 7.1
Syn (2016)

Filmography

Tabu. Tas, par ko nerunajam 6.4
Tabu. Tas, par ko nerunajam Tabu. Tas, par ko nerunajam
Comedy 2021, Latvia
Syn 7.1
Syn
Drama, 2016, Russia
Tyotushki 4.6
Tyotushki Tyotushki
Family, Comedy 2013, Russia / Latvia
Watch trailer
Otryad spetsyalnogo naznacheniya 7.3
Otryad spetsyalnogo naznacheniya Otryad spetsyalnogo naznacheniya
War, Adventure 1987, USSR
A Secret Walk in the Woods 5.9
A Secret Walk in the Woods A Secret Walk in the Woods
War 1985, USSR
Rich Man Poor Man 7.3
Rich Man Poor Man Bogach, bednyak...
Drama 1982, USSR
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