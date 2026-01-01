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Mirdza Martinsone
Mirdza Martinsone
Kinoafisha
Persons
Mirdza Martinsone
Mirdza Martinsone
Mirdza Martinsone
Date of Birth
16 August 1951
Age
74 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
The Adventurer
Popular Films
7.3
Otryad spetsyalnogo naznacheniya
(1987)
7.2
Rich Man Poor Man
(1982)
7.1
Syn
(2016)
Filmography
6.4
Tabu. Tas, par ko nerunajam
Tabu. Tas, par ko nerunajam
Comedy
2021, Latvia
7.1
Syn
Drama,
2016, Russia
4.6
Tyotushki
Tyotushki
Family, Comedy
2013, Russia / Latvia
Watch trailer
7.3
Otryad spetsyalnogo naznacheniya
Otryad spetsyalnogo naznacheniya
War, Adventure
1987, USSR
5.9
A Secret Walk in the Woods
A Secret Walk in the Woods
War
1985, USSR
7.3
Rich Man Poor Man
Bogach, bednyak...
Drama
1982, USSR
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