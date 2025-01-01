Паламарчук «раскачался» ради роли и уехал в Сибирь: где снимали 2 сезон «Ронина»

Легендарная фраза «Я вернусь», а что еще? 3 сюжетных поворота есть в каждом фильме о Терминаторе

Никакая она не злодейка: 2 цитаты Махидевран, после которых ее будет только жалко

8,2 млн просмотров за неделю: новый сериал стал №1 в топе Netflix — вытеснил из лидеров хит с Джудом Лоу и даже «Дом Гиннеса»

По «Игре престолов» выходит еще один спин-офф: и в нем засветится жуткий Таргариен — раньше видели лишь мельком

Фея-крестная из «Шрэка 2» даже не в тройке: топ-25 злодеев мультфильмов DreamWorks всех времен — от лучших к худшим

«Не в ужасе, а в ступоре»: ИИ назвал 5 самых переоцененных экранизаций Кинга — под раздачу попали даже «Зеленая миля» с «Оно»

Лысая башка, от горшка два вершка: Серебряный серфер в новой «Фантастической четверке» сперва выглядела так, что Шторм бы явно не влюбился

Netflix стоило остановиться: манга «Алиса в Пограничье» закончилась куда логичнее сериала — 3-й сезон явно был лишним

Игры с реальностью в духе Нолана: эти 5 фильмов, как и «Начало», хочется пересматривать — с первого раза все не понять