Энейл Кария
Награды
Награды и номинации Энейл Кария
Aneil Karia
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Энейл Кария
Оскар 2022
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
BAFTA 2018
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Сандэнс 2020
Мировое кино – драматургия
Номинант
