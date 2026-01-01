Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Роуэн Этейл
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Награды и номинации Роуэна Этейла
Rowan Athale
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Новости
Награды
Награды и номинации Роуэна Этейла
Кинофестиваль в Торонто 2012
Премия "Открытие"
Номинант
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
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Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
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