Бриза и Ари выросли в бразильском штате Мараньян и с ранних лет были влюблены в друг друга. Когда девушка узнаёт о беременности, пара решает в скором времени сыграть свадьбу к неудовольствию матери юноши Нубии, никогда не одобрявшей его выбор. Но перед этим Ари, получивший образование архитектора, уезжает в Рио-де Жанейро, чтобы провести расследование о незаконном сносе исторического здания Мараньяна. Разлука затягивается, и Бриза собирается поехать в Рио за объяснениями. Но, не успев сесть в автобус до города, она оказывается окружена рассерженными жителями. Они убеждены, что девушка – преступница, похитившая детей. Всему виной видеоролик, на котором подросток из Португалии наложил дипфейк её лица. Неожиданно на помощь испуганной героине приходит хакер Отто, выполняющий секретную миссию. Он соглашается отвезти Бризу в Рио, но там девушка столкнётся с ревностью Ари к новому знакомому.