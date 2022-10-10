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Постер сериала Пересечение
Постер сериала Пересечение
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Пересечение

Пересечение (2022 - 2023)

Travessia 18+
Год выпуска 2022
Страна Бразилия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал TV Globo
Продолжительность сериала 149 часов 10 минут

О чем сериал

Бриза и Ари выросли в бразильском штате Мараньян и с ранних лет были влюблены в друг друга. Когда девушка узнаёт о беременности, пара решает в скором времени сыграть свадьбу к неудовольствию матери юноши Нубии, никогда не одобрявшей его выбор. Но перед этим Ари, получивший образование архитектора, уезжает в Рио-де Жанейро, чтобы провести расследование о незаконном сносе исторического здания Мараньяна. Разлука затягивается, и Бриза собирается поехать в Рио за объяснениями. Но, не успев сесть в автобус до города, она оказывается окружена рассерженными жителями. Они убеждены, что девушка – преступница, похитившая детей. Всему виной видеоролик, на котором подросток из Португалии наложил дипфейк её лица. Неожиданно на помощь испуганной героине приходит хакер Отто, выполняющий секретную миссию. Он соглашается отвезти Бризу в Рио, но там девушка столкнётся с ревностью Ари к новому знакомому.

Пересечение - трейлер первого сезона
Пересечение  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Шай Суэди
Jade Picon
Guilherme Cabral
Люси Алвес
Ромуло Эстрела
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Сезоны
Пересечение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 179 эпизодов
 
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