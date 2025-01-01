Меню
Ниса Хардимэн
Награды
Награды и номинации Нисы Хардимана
Neasa Hardiman
О персоне
Фильмография
Награды
BAFTA 2017
Лучший драматический телесериал
Победитель
BAFTA 2010
Best Drama
Победитель
Best Drama
Победитель
BAFTA 2012
Best Drama
Номинант
Best Drama
Номинант
Best Drama
Номинант
BAFTA 2011
BAFTA Kids Vote
Номинант
