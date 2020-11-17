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Людмила Князева

Людмила Князева
Людмила Князева
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Дата рождения
6 ноября 1938
Возраст
82 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
17 ноября 2020
Биография Людмилы Князевой

Людмила Князева – актриса, родилась 6 ноября 1938 года, ушла из жизни 17 ноября 2020. Первая роль пришла к ней в 1996 году со съемками фильма «Импотент», где она сыграла эпизодическую роль. В этом проекте она работала со многими знаменитыми актерами.

Широкую известность получила в 2006 году с выходом телевизионного шоу «Наша Russia», в котором она постоянно играла второстепенного персонажа в одном из скетчей – Анну Викторовну. Эта героиня хоть и появляется в каждом выпуске пятого сезона, но за все время не произносит ни одного слова, при этом скетчи были достаточно интересными и абсурдными, что говорит об отличном исполнении роли Людмилой Николаевной.

После этого ее стали приглашать на роли в другие проекты, например «Глухарь», или на роль Совести в сериале про полицию «Закон и порядок».

В 2016 году она снимается в комедии «Ольга» про мать-одиночку из одного московского спального района. А через год – в «Бабушке легкого поведения» про афериста, вынужденного скрываться в пансионате для престарелых, перевоплотившись в старушку. Партнером по площадке и исполнителем главной роли стал Александр Ревва.

Внешность актрисы определила ее главные амплуа: старушки, матери, домработницы.

Интересные факты о Людмиле Князевой
  • Последним фильмом актрисы стал «Псих» – сериал про психотерапевта, который не может справиться со своими личностными проблемами, снятый Федором Бондарчуком в 2020 году;
  • Карьера актрисы на ТВ началась, когда Людмиле было уже 58 лет, но за время работы она успела принять участие более чем в пятидесяти проектах;
  • В ноябре 2020 года актрису обнаружили мертвой в ее квартире сотрудники полиции и  МЧС, которые вскрыли дверь, прибывшие врачи не обнаружили признаков насильственной смерти;
  • В фильмографии актрисы есть проекты, в которых она не указана в титрах: одна из проблем актеров эпизодических ролей.
Фильмография Людмилы Князевой
Давай разведемся
Давай разведемся
комедия 2019, Россия
6.0
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