Людмила Князева – актриса, родилась 6 ноября 1938 года, ушла из жизни 17 ноября 2020. Первая роль пришла к ней в 1996 году со съемками фильма «Импотент», где она сыграла эпизодическую роль. В этом проекте она работала со многими знаменитыми актерами.

Широкую известность получила в 2006 году с выходом телевизионного шоу «Наша Russia», в котором она постоянно играла второстепенного персонажа в одном из скетчей – Анну Викторовну. Эта героиня хоть и появляется в каждом выпуске пятого сезона, но за все время не произносит ни одного слова, при этом скетчи были достаточно интересными и абсурдными, что говорит об отличном исполнении роли Людмилой Николаевной.

После этого ее стали приглашать на роли в другие проекты, например «Глухарь», или на роль Совести в сериале про полицию «Закон и порядок».

В 2016 году она снимается в комедии «Ольга» про мать-одиночку из одного московского спального района. А через год – в «Бабушке легкого поведения» про афериста, вынужденного скрываться в пансионате для престарелых, перевоплотившись в старушку. Партнером по площадке и исполнителем главной роли стал Александр Ревва.

Внешность актрисы определила ее главные амплуа: старушки, матери, домработницы.