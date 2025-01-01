Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дяо Инань Награды

Награды и номинации Дяо Инань

Diao Yinan
Награды и номинации Дяо Инань
Каннский кинофестиваль 2019 Каннский кинофестиваль 2019
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Берлинале 2014 Берлинале 2014
Золотой берлинский медведь
Победитель
Паламарчук «раскачался» ради роли и уехал в Сибирь: где снимали 2 сезон «Ронина»
Колокольников, Матвеев, Снигирь, Стругацкие — и еще 5 причин увидеть новый фантастический сериал о будущем «Полдень»
Не такой уж Скайнет и гениальный: почему в «Терминаторе» не устранили Сару Коннор еще в детстве — в фильмах дали корявый ответ
Лысая башка, от горшка два вершка: Серебряный серфер в новой «Фантастической четверке» сперва выглядела так, что Шторм бы явно не влюбился
«Не в ужасе, а в ступоре»: ИИ назвал 5 самых переоцененных экранизаций Кинга — под раздачу попали даже «Зеленая миля» с «Оно»
Netflix стоило остановиться: манга «Алиса в Пограничье» закончилась куда логичнее сериала — 3-й сезон явно был лишним
Единственный нормальный персонаж? Не совсем. В «Сумерках» осталась открытая концовка — и всему виной отец Беллы
Игры с реальностью в духе Нолана: эти 5 фильмов, как и «Начало», хочется пересматривать — с первого раза все не понять
По «Игре престолов» выходит еще один спин-офф: и в нем засветится жуткий Таргариен — раньше видели лишь мельком
«Гениальный ход»: лишь на 2 сезоне «Ронина» зрители поняли задумку режиссера — Паламарчука позвали на роль Доронина неспроста
По самой страшной книге Кинга нормального хоррора нет до сих пор: Гильермо дель Торо готов убить за то, чтобы это исправить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше