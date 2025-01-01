Сел смотреть ради любопытства — завис до финала: сколько серий в «Рейсе-314» и почему остановиться на одной невозможно

Откуда в фильме «Август» у немецкого агента редкий «Браунинг»? Зрители не поверили глазам

Спустя 15 сезонов фанатов «Сверхъестественного» до сих пор мучает вопрос: так был Бен сыном Дина или нет?

Они — мастхев на 31 октября: лучшие классические ужастики, которые стали культовым кино

«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки

Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку

Apple TV+ подхватил российскую моду на 90-е: их новый сериал вернет в прошлое — сюжет напоминает культовый «Престиж» Нолана

Козья шерсть на лице и свобода после трех схваток: Голливуду пора «забить» на «Гладиатора» - он блекнет на фоне быта обычных римлянок

Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса

Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали