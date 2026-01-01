Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юрийс Дьяконовс
Юрийс Дьяконовс Jurijs Djakonovs
Киноафиша Персоны Юрийс Дьяконовс

Юрийс Дьяконовс

Jurijs Djakonovs

Дата рождения
29 мая 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Актёр ужасов

Биография Юрийса Дьяконовса

Родился 29 мая 1986 года. Рига, Латвия. 

Популярные фильмы

Сисси: Императрица Австрии 7.2
Сисси: Императрица Австрии (2021)
То, что никто не видит 6.4
То, что никто не видит (2017)
Страсть под запретом 6.4
Страсть под запретом (2021)

Фильмография Юрийса Дьяконовса

Дудочник 5.8
Дудочник The Piper
фэнтези, ужасы 2023, Латвия / Великобритания
Идеальное убийство 6
Идеальное убийство The Good Neighbor
триллер 2022, США / Латвия
Смотреть трейлер
Сисси: Императрица Австрии 7.2
Сисси: Императрица Австрии
драма, исторический 2021, Австрия/Германия
Страсть под запретом 6.4
Страсть под запретом Tabu. Tas, par ko nerunajam
комедия 2021, Латвия
То, что никто не видит 6.4
То, что никто не видит Tas, ko viņi neredz
драма 2017, Латвия
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше