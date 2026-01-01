Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Юрийс Дьяконовс
Jurijs Djakonovs
Киноафиша
Персоны
Юрийс Дьяконовс
Юрийс Дьяконовс
Jurijs Djakonovs
Дата рождения
29 мая 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Актёр ужасов
Биография Юрийса Дьяконовса
Родился 29 мая 1986 года. Рига, Латвия.
Развернуть
Популярные фильмы
7.2
Сисси: Императрица Австрии
(2021)
6.4
То, что никто не видит
(2017)
6.4
Страсть под запретом
(2021)
Фильмография Юрийса Дьяконовса
5.8
Дудочник
The Piper
фэнтези, ужасы
2023, Латвия / Великобритания
6
Идеальное убийство
The Good Neighbor
триллер
2022, США / Латвия
Смотреть трейлер
7.2
Сисси: Императрица Австрии
драма, исторический
2021, Австрия/Германия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Страсть под запретом
Tabu. Tas, par ko nerunajam
комедия
2021, Латвия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.4
То, что никто не видит
Tas, ko viņi neredz
драма
2017, Латвия
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить