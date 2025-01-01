Меню
Гэбриел Маскаро
Gabriel Mascaro
О персоне
Фильмография
Награды
Венецианский кинофестиваль 2015
Special Jury Prize
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2019
Мировое кино – драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2015
Премия "Платформа" - почетный знак
Победитель
Премия "Платформа"
Номинант
Берлинале 2025
Лучший фильм
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2019
Панорама
Номинант
