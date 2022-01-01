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Давид Алавердян
Давид Алавердян
David Alaverdyan
О персоне
Фильмография
Давид Алавердян
David Alaverdyan
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Дата рождения
21 мая 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Давида Алавердяна
Родился 21 мая 1976 года. Армения.
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Фильмография Давида Алавердяна
Айка
драма
2018, Россия / Германия / Польша / Китай / Казахстан
5.0
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