Киноафиша
Персоны
Стэйси Пассон
Награды
Награды и номинации Стэйси Пассон
Stacie Passon
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Стэйси Пассон
Сандэнс 2013
Драматургия
Номинант
Берлинале 2013
Приз жюри Тедди
Победитель
