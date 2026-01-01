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Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Фильмография
Энни Старк
Annie Starke
Киноафиша
Персоны
Энни Старк
Энни Старк
Annie Starke
Дата рождения
26 апреля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Энни Старк
Родилась 26 апреля 1988 года. Коннектикут, США.
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Популярные фильмы
7.1
Жена
(2017)
5.1
Нам здесь не место
(2017)
Фильмография Энни Старк
7.1
Жена
The Wife
драма
2017, Швеция / США
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Рецензия
5.1
Нам здесь не место
We Don't Belong Here
драма, мистика
2017, США
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