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Фильмография
Марисоль Рамирез
Marisol Ramirez
Киноафиша
Персоны
Марисоль Рамирез
Марисоль Рамирез
Marisol Ramirez
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
(2017)
5.9
Проклятие плачущей
(2019)
Фильмография Марисоль Рамирез
5.9
Проклятие плачущей
The Curse of La Llorona
ужасы
2019, США
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Рецензия
7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
драма, боевик, криминал
2017, США
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