Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марисоль Рамирез
Марисоль Рамирез Marisol Ramirez
Киноафиша Персоны Марисоль Рамирез

Марисоль Рамирез

Marisol Ramirez

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

S. W. A. T.: Спецназ города ангелов 7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов (2017)
Проклятие плачущей 5.9
Проклятие плачущей (2019)

Фильмография Марисоль Рамирез

Проклятие плачущей 5.9
Проклятие плачущей The Curse of La Llorona
ужасы 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов 7.6
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
драма, боевик, криминал 2017, США
Показать еще
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше