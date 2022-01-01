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Дорон Пас

Doron Paz
Дорон Пас
Дорон Пас Doron Paz
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Дата рождения
10 января 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Дорона Паса

Родился 10 января 1978 года. 

Фильмография Дорона Паса
Голем: Начало
Голем: Начало
ужасы 2018, Израиль
5.0
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