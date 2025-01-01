Меню
Персоны
Даниэле Лукетти
Награды
Награды и номинации Даниэле Лукетти
Daniele Luchetti
Награды и номинации Даниэле Лукетти
Каннский кинофестиваль 2010
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1991
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1998
Golden Lion
Номинант
