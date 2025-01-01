Меню
Награды и номинации Даниэле Лукетти

Daniele Luchetti
Награды и номинации Даниэле Лукетти
Каннский кинофестиваль 2010 Каннский кинофестиваль 2010
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1991 Каннский кинофестиваль 1991
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1998 Венецианский кинофестиваль 1998
Golden Lion
Номинант
