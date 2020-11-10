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Фильмография Дэйва Уилсона
Бладшот
боевик, фантастика
2020, США
6.0
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Продюсер «Бладшота» рассказал о намерении снять сиквел
Вин Дизель вернется к главной роли.
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10 ноября 2020 13:19
Режиссер «Бладшота» Дэйв Уилсон экранизирует научно-фантастический роман
Автором сценария будущего проекта стал Зак Олкевич.
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15 апреля 2020 18:49
«Эффективность, сострадание и ум»: Эйса Гонсалес поделилась фото в образе из «Бладшота»
Первый взгляд на таинственную героиню потенциального супергеройского хита.
Написать
20 февраля 2020 23:53
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