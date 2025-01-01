Меню
Награды

Награды и номинации Карлоса Лопеса Эстрада

Carlos López Estrada
Награды и номинации Карлоса Лопеса Эстрада
Оскар 2022 Оскар 2022
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Сандэнс 2020 Сандэнс 2020
Премия NEXT «Инноватор»
Номинант
Сандэнс 2018 Сандэнс 2018
Драматургия
Номинант
