Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Альма Харель
Награды
Награды и номинации Альмы Харель
Alma Har'el
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Альмы Харель
Сандэнс 2019
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Считаете «Король Талсы» образцом криминальной драмы? Эти три сериала могут легко отвоевать такой статус
Создательница «Дневников вампира» готовит новый хит ничуть не хуже: в основе сериала лежит культовый роман
Дени Вильнев подготовил сюрприз для фанатов «Дюны»: вот кто вернется в третьей части – это неожиданно
Фотки в соцсетях тут ни при чем: Кэмерон вложил сакральный смысл в название «Аватара» — и это отразилось в облике На’ви
Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали
«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки
Четверть миллиарда на один фильм: рекорд самого дорогого проекта Нолана до сих пор не побит — даже «Одиссея» стоит столько же
Они — мастхев на 31 октября: лучшие классические ужастики, которые стали культовым кино
Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку
Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале
Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667