Marina Panferova
Marina Panferova
Date of Birth
27 May 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Horror actress, Dramatic actress, Comedy actress
Popular Films
6.9
Kolotushka
(2023)
4.7
Gosti
(2018)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Horror
Year
All
2023
2018
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actress
2
6.9
Kolotushka
Drama, Comedy
2023, Russia
4.7
Gosti
Gosti
Horror
2018, Russia
Watch trailer
