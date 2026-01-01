Menu
Marina Panferova
Date of Birth
27 May 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Horror actress, Dramatic actress, Comedy actress

Kolotushka 6.9
Kolotushka (2023)
Gosti 4.7
Gosti (2018)

Filmography

Genre
Year
Drama, Comedy 2023, Russia
Horror 2018, Russia
Watch trailer
