Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Хлинюр Палмасон
Награды
Награды и номинации Хлинюра Палмасона
Hlynur Palmason
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Хлинюра Палмасона
Каннский кинофестиваль 2022
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Главный приз Недели критики
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2022
Конкурс "Живое действие"
Победитель
Лучший короткометражный фильм "Живое действие"
Номинант
Российский ответ Голливуду: режиссер «Глухаря» взялся за «Телохранителя», где вместо поп-дивы — бывшая топ-модель
Русский ответ «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи: в «Левше» вместо Дауни-младшего — Колокольников с механической рукой
Никакая она не злодейка: 2 цитаты Махидевран, после которых ее будет только жалко
8,2 млн просмотров за неделю: новый сериал стал №1 в топе Netflix — вытеснил из лидеров хит с Джудом Лоу и даже «Дом Гиннеса»
Лысая башка, от горшка два вершка: Серебряный серфер в новой «Фантастической четверке» сперва выглядела так, что Шторм бы явно не влюбился
Единственный нормальный персонаж? Не совсем. В «Сумерках» осталась открытая концовка — и всему виной отец Беллы
Игры с реальностью в духе Нолана: эти 5 фильмов, как и «Начало», хочется пересматривать — с первого раза все не понять
Фея-крестная из «Шрэка 2» даже не в тройке: топ-25 злодеев мультфильмов DreamWorks всех времен — от лучших к худшим
«Гениальный ход»: лишь на 2 сезоне «Ронина» зрители поняли задумку режиссера — Паламарчука позвали на роль Доронина неспроста
Ни с Камбербэтчем, ни с Ливановым: эта история о Шерлоке такая мрачная, что экранизировать ее побоялись — реальный хоррор
По самой страшной книге Кинга нормального хоррора нет до сих пор: Гильермо дель Торо готов убить за то, чтобы это исправить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667