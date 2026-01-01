Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Тео Ю Награды

Награды и номинации Тео Ю

Teo Yoo
Награды и номинации Тео Ю
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучшая мужская роль
Номинант
Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью
Посмотрел и закрыл гештальт: 5 фантастических сериалов до 2-х сезонов, где есть настоящий финал
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
Не «Олдскул» и не «Бригада»: Беляев выбрал российский сериал, который считает эталоном. Спойлер — его снял Урсуляк
Если бы «Бриллиантовую руку» сняли в 2026-м: нашла достойных актеров на роль Лелика, Геши и Горбункова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше