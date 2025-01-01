Меню
Персоны
Лорен Луна Велес
Награды
Награды и номинации Лорен Луны Велес
Luna Lauren Velez
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Лорен Луны Велес
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Премия Гильдии киноактеров США 2009
