Всего один звук спас самую юную победительницу «Оскара» от домогательств

Карьера Ширли Темпл в Голливуде по-настоящему уникальна. Очаровательная девочка начала сниматься в рекламе еще в 4 года, а спустя пару лет она уже стала актрисой полнометражных фильмов. В 1934 году 6-летней Ширли первой вручили «Оскар» в специальной номинации, учрежденной для талантливых детей-актеров.

К 13 годам на счету Темпл было уже около 20 киноработ. Тогда же судьба свела ее с известным продюсером Артуром Фридом. Девочка многое ждала от их встречи, ведь мужчина помог создать такой популярный фильм, как «Волшебник страны Оз». Но юную победительницу «Оскара» ждало разочарование.

Позже в мемуарах Ширли вспоминала, как, оставшись с ней наедине, Артур тут же начал расстегивать брюки. От шока из-за домогательств подросток повела себя неадекватно: она начала смеяться. Фрида такое поведение девочки ввергло в ярость. Он закричал на нее и выставил за дверь. Таким образом, только нервный смех спас Темпл от психологической травмы. Скольким молодым актрисам при общении с Артуром повезло меньше, сложно представить.