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Фильмография
Эвелин Бюиль
Evelyne Buyle
Киноафиша
Персоны
Эвелин Бюиль
Эвелин Бюиль
Evelyne Buyle
Дата рождения
3 июля 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Эвелины Бюиль
Родилась 3 июля 1948 года. Париж, Франция.
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Популярные фильмы
6.6
Сердцеед
(2018)
6.5
Привет, артист
(1973)
6.1
Предмет преступления
(2026)
Фильмография Эвелины Бюиль
6.1
Предмет преступления
L'objet du délit
комедия, драма
2026, Франция / Бельгия
4.9
Sweet Jesus
Doux Jésus
комедия
2025, Франция
6.1
Видимость благополучия
Les apparences
криминал, драма, триллер
2020, Франция / Бельгия
6.6
Сердцеед
Le retour du héros
комедия, мелодрама, приключения
2018, Франция
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Рецензия
6.5
Привет, артист
Salut l'artiste
драма, комедия
1973, Франция / Италия
6.1
Злоключения Альфреда
Les malheurs d'Alfred
комедия, мелодрама, спорт
1972, Франция
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