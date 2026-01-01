Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эвелин Бюиль
Эвелин Бюиль Evelyne Buyle
Киноафиша Персоны Эвелин Бюиль

Эвелин Бюиль

Evelyne Buyle

Дата рождения
3 июля 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Эвелины Бюиль

Родилась 3 июля 1948 года. Париж, Франция.

Популярные фильмы

Сердцеед 6.6
Сердцеед (2018)
Привет, артист 6.5
Привет, артист (1973)
Предмет преступления 6.1
Предмет преступления (2026)

Фильмография Эвелины Бюиль

Предмет преступления 6.1
Предмет преступления L'objet du délit
комедия, драма 2026, Франция / Бельгия
4.9
Sweet Jesus Doux Jésus
комедия 2025, Франция
Видимость благополучия 6.1
Видимость благополучия Les apparences
криминал, драма, триллер 2020, Франция / Бельгия
Сердцеед 6.6
Сердцеед Le retour du héros
комедия, мелодрама, приключения 2018, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Привет, артист 6.5
Привет, артист Salut l'artiste
драма, комедия 1973, Франция / Италия
Злоключения Альфреда 6.1
Злоключения Альфреда Les malheurs d'Alfred
комедия, мелодрама, спорт 1972, Франция
Показать еще
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
Рекорд летнего проката в России — 1 210 000 000 рублей за выходные: «Человек-паук» в тройке лидеров не значится вовсе
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше