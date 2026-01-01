Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Персоны
Бенжамин Реннер
Награды
Награды и номинации Бенжамина Реннера
Benjamin Renner
Награды
Награды и номинации Бенжамина Реннера
Оскар 2014
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Премия SACD (Две недели режиссеров)
Победитель
Премия SACD (Две недели режиссеров)
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
