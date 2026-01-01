Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Феликс ван Грунинген
Награды
Награды и номинации Феликса ван Грунингена
Felix van Groeningen
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Награды
Награды и номинации Феликса ван Грунингена
Каннский кинофестиваль 2022
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Награда C.I.C.A.E. – особое упоминание
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Сандэнс 2016
Мировое кино – драматургия
Победитель
Мировое кино – драматургия
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Приз зрительских симпатий
Победитель
Берлинале 2013
Кинотеатры "Европа"
Победитель
Игровой фильм
Победитель
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