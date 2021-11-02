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Елена Темникова
Елена Темникова
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Елена Темникова
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Дата рождения
18 апреля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Биография Елены Темниковой
Родилась 18 апреля 1985 года. Курган, СССР (Россия).
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Фильмография Елены Темниковой
Плюшевый монстр
анимация
2017, Бразилия
7.0
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Темникова рассекретила встречу с педофилом в 17: «Попалась к пауку»
Артистка поверила незнакомцу, который пообещал сделать из нее звезду.
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2 ноября 2021 09:30
Заболевшая Темникова блеснула в компании Бондарчук: «Старушкой меньше станет»
Общественность осудила артистку за безответственное поведение.
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1 ноября 2021 19:15
"Стало очень страшно": Темникова передала мужу опасную инфекцию
Бывшая вокалистка поп-группы Serebro Елена Темникова рассказала об ответственности перед окружающими в пандемию коронавируса. Певица ежедневно делала экспресс-тесты на COVID-19 перед выходом из дома. Именно это помогло ей выявить заболевание на ранней стадии.
1 комментарий
24 октября 2021 12:58
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