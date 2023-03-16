Даже сердцу холодно: что не так с домом главной звезды группы «Серебро»

Фанаты не верят, что в таком месте можно жить.

За годы карьеры Елена Темникова завоевала сердца миллионов зрителей. Артистка общается со своими поклонниками в социальных сетях, где рассказывает о своей жизни, но некоторые записи пугают подписчиков.

Так, недавно артистка поделилась серией снимков, сделанных в ее доме. На фотографиях она позирует в спальне и гостиной, красуясь эффектными нарядами.

«Домашняя» публикация шокировала поклонников артистки. Фанаты в первую очередь обратили внимание на то, как выглядит дом знаменитости, а не на ее образы. По мнению подписчиков, жилище Темниковой похоже на музей, ведь в нем не чувствуется жизни. А отсутствие каких-либо элементов декора и серая цветовая гамма только усиливают это ощущение.

«Как вы здесь живете?», «В этом интерьере не хватает теплоты», «Странный ремонт, такое все неживое», — делятся впечатлением поклонники.

Темникова же предпочла проигнорировать недовольство подписчиков, оставив эти комментарии без ответа.