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Люк Шилтц
Люк Шилтц Luc Schiltz
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Люк Шилтц

Luc Schiltz

Дата рождения
16 декабря 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Путешественник

Популярные фильмы

Breathing Underwater 7.3
Breathing Underwater (2024)
Аутсайдер 6.7
Аутсайдер (2016)
Отдел 42 6.7
Отдел 42 (2017)

Фильмография Люка Шилтца

Breathing Underwater 7.3
Breathing Underwater Hors d'Haleine
драма 2024, Люксембург
Невидимка Сью 4.5
Невидимка Сью Invisible Sue
фэнтези, приключения 2019, Германия / Люксембург
Отдел 42 6.7
Отдел 42
драма, криминал 2017, Бельгия
Две матери, две дочери 5.9
Две матери, две дочери Barrage
драма 2017, Люксембург / Бельгия / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Аутсайдер 6.7
Аутсайдер L'outsider
триллер, драма, биография 2016, Франция
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