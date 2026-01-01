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Фильмография
Люк Шилтц
Luc Schiltz
Киноафиша
Персоны
Люк Шилтц
Люк Шилтц
Luc Schiltz
Дата рождения
16 декабря 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.3
Breathing Underwater
(2024)
6.7
Аутсайдер
(2016)
6.7
Отдел 42
(2017)
Фильмография Люка Шилтца
7.3
Breathing Underwater
Hors d'Haleine
драма
2024, Люксембург
4.5
Невидимка Сью
Invisible Sue
фэнтези, приключения
2019, Германия / Люксембург
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.7
Отдел 42
драма, криминал
2017, Бельгия
5.9
Две матери, две дочери
Barrage
драма
2017, Люксембург / Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Аутсайдер
L'outsider
триллер, драма, биография
2016, Франция
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