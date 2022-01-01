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Артем Манукян
Артем Манукян
О персоне
Фильмография
Артем Манукян
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Дата рождения
17 августа 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Артема Манукян
Родился 17 августа 1984 года. Воронеж, СССР (Россия).
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Фильмография Артема Манукян
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
комедия
2018, Россия
3.0
Китайский Новый год
мелодрама
2017, Россия
5.0
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