Джеймс Тобак
Награды
Награды и номинации Джеймса Тобака
James Toback
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1992
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Премия "Уважительный нокаут"
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучший сценарий
Номинант
