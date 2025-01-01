Меню
Награды и номинации Джеймса Тобака

Оскар 1992 Оскар 1992
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008 Каннский кинофестиваль 2008
Премия "Уважительный нокаут"
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 1992 Золотой глобус 1992
Лучший сценарий
Номинант
