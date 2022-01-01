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Кристоффер Нюхольм
Кристоффер Нюхольм
Kristoffer Nyholm
О персоне
Фильмография
Кристоффер Нюхольм
Kristoffer Nyholm
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Дата рождения
13 мая 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Кристоффера Нюхольма
Родился 13 мая 1951 года. Силькеборг, Дания.
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Фильмография Кристоффера Нюхольма
Исчезновение
триллер
2018, Великобритания
6.0
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