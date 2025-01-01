Меню
Награды и номинации Хайфы Аль-Мансор
BAFTA 2014
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
C.I.C.A.E. Award
Победитель
Best Film - Il cerchio non è rotondo Award
Победитель
Interfilm Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2015
Институт Сандэнс / Глобальная премия в области кинематографии Махиндра
Победитель
Институт Сандэнс / Глобальная премия в области кинематографии Махиндра
Победитель
