Награды и номинации Алекса Кинги

Alex Kingi
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
