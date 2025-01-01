Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Гейб Клингер
Награды
Награды и номинации Гейба Клингера
Gabe Klinger
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Гейба Клингера
Венецианский кинофестиваль 2013
Best Documentary on Cinema
Победитель
В сериале о нем упоминали лишь раз во 2 сезоне: у Винчестеров был всеми забытый родственник
Было странно, что Элронд не столкнул Исильдура: только читавшие книги знают правду об этом моменте
Выживет ли ребенок и что станет с Лерой: объясняем концовку российского сериала «Дыши»
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667