«Передельщик»: Рецензия Киноафиши

Фильм из ничего

В недалеком будущем избалованная природными благами цивилизация истощила почти все ресурсы и стала острее чувствовать приступы энергетического голода. Его может удовлетворить лишь некий невиданный ранее источник, превосходящий все существующие мельницы и атомные электростанции, способный разом напитать пересохшие жилы человечества. Развивающаяся компания «Альтерплекс» предлагает революционный метод – Башню, способную превращать любую массу в чистую энергию. Но что из нашей Вселенной компания решила переработать в тепло, свет и огонь, ставших символами человеческого эволюционного превосходства? И не закончится ли все очередной катастрофой? В центре этой борьбы науки и больших денег оказывается пилот Уилл (Дэн Стивенс), который просыпается в опустевшем городе, окруженный лишь трупами. Именно ему, в классике жанра, приходится разгребать за слишком амбициозной компанией и спасать целый мир.

Кадр из фильма «Передельщик»

«Передельщик» или понятнее «Рубильник» («Kill Switch») – дебютный полный метр Тима Смита, который основную (и единственную) ставку делает на сюжетную неординарность. Смелыми мазками бесстрашного максималиста он рисует постапокалиптические реалии, наполненные множеством интригующих тайн. Автор мастерски дразнит зрителя непонятными деталями, порционно выдавая ответы и заполняя контекст. Например, что это за черный куб, который носит с собой главный герой, почему все надписи в зеркальном отражении, и куда пропали люди. Это заставляет внимательно смотреть картину, закусив губу и прищурив глаза. При этом Смит решил использовать форму от первого лица, стилизуя картину под современную компьютерную игру, вроде Call of Duty. И такое ограниченное визуальное восприятие превращает ленивый просмотр очередного зрелища в настоящий шутер с периодическими «отключками», дрожащей камерой и взволнованным дыханием в ухо.

Кадр из фильма «Передельщик»

Но этих робких телодвижений оказывается мало. Вечно затуманенное восприятие и ограниченная панорама вызывает настойчивое желание протереть «очки», потому что сложно не только понять, что происходит, но и просто – увидеть. Неуверенная компьютерная графика, простые локации и минимум оригинальной атрибутики выдает скромный масштаб проекта. И футуризм здесь получается весьма условный, искусственно наложенный на скучные серенькие офисы и заброшенные улицы. Еще один очевидный промах – скорость, с которой автор дает ответы на все ключевые тайны. С явным нетерпением выложив почти все карты в первой половине фильма, Смит оставляет зрителя досматривать остальное действо с чувством досады и одолевающей скуки.

Кадр из фильма «Передельщик»

По задумке «Рубильник» напоминает сериал «Вспомни, что будет», где весь мир теряет сознание на несколько минут, где экономические, политические и личные интересы переплетаются в захватывающем фантастическом миксе будущего и настоящего. Однако фильм Смита, рожденный из короткого метра «What's in the Box?» 2009 года во многом уступает не только в технической реализации, но и сюжетной, несмотря на действительно оригинальную идею в основе.

В общем, картина получилась такая же амбициозная, как выдуманная компания по производству энергии, замахнувшаяся делать деньги из «ничего». И также как и по сюжету, вытягивать слишком смелую, но недоработанную идею придется Дэну Стивенсу, чьи руки, к сожалению, мы видим чаще ,чем лицо.

Инна Син

Расписание и покупка билетов на фильм «Передельщик»