Киноафиша
Персоны
Юлиана Кёлер
Награды
Награды и номинации Юлиана Кёлер
Juliane Köhler
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Юлиана Кёлер
Берлинале 1999
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
