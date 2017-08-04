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Азат Зиганшин
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Фильмография Азата Зиганшина
Из Уфы с любовью
комедия
2017, Россия
5.0
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Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с режиссером комедии «Из Уфы с любовью» Айнуром Аскаровым
На питерские экраны робко выходит башкирская комедия «Из Уфы с любовь», уже расхваленная за чистоту и непосредственность. Картина, снятая за 5 млн. и чистые амбиции, удивила не только
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4 августа 2017 11:41
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