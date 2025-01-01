Меню
Габриэль Майнетти
Награды
Gabriele Mainetti
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Габриэль Майнетти
Венецианский кинофестиваль 2021
Special Prize
Победитель
Best Soundtrack
Победитель
Best Italian Film
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Победитель
Best Soundtrack
Победитель
Graffetta d'Oro for Best Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
