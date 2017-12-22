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Фильмография Джоан Шемлы
Сука - судьба
драма
2017, Франция
5.0
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«Сука-судьба» на экране Новой сцены Александринского театра
28 декабря на экране Новой сцены Александринского театра в рамках программы «Кино в театре» покажут новую французскую драму «Сука-судьба» Джоан Шемлы с Гаэлем Гарсией Берналем
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22 декабря 2017 23:31
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