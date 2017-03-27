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Виктор Буда
Виктор Буда
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Фильмография Виктора Буда
Эпоха танцев
документальный
2017, Россия / Латвия
7.0
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Премьера фильма «Эпоха танцев» в Москве и Петербурге
28 марта на большом экране московского киноцентра «Октябрь» состоится российская премьера документального фильма Виктора Буды «Эпоха танцев». А 30 марта, в день общего
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27 марта 2017 10:38
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