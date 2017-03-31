«Эпоха танцев»: Рецензия Киноафиши

Да святится в рейве имя твое

Ах, эти удивительные восьмидесятые! Чего там только не было: и первые приставки Nintendo, и Тетрис, компакт-диски, интернет, расцвет контр-культуры, Ленинградский рок-клуб, начало вещания MTV. А также Афганская война, эскалация Гонки Вооружения, оборонная программа «Звёздных войн», СССР объявлен «Империей Зла» — Часы Судного Дня отсчитывают без трёх минут Конец Света, — затем последовал распад коммунистических правительств в Восточной Европе, долгожданное падение Берлинской стены и аннигиляция СССР.

Кадр из фильма «Эпоха танцев»

Сколько ещё веселья пришлось натерпеться мировому сообществу — не отмолишься, не открестишься. В небесной канцелярии исторических сводок не дают, равно как и оправданий происходящему. В общем, единственное, что беспрепятственно процветало, так это антигуманистические настроения, а жить дальше со всем этим добром как-то надо! И желательно не «как-то», а как можно лучше. Неудивительно, что именно в этот исторический период благодаря «Белвиллской троице» в Детройте зарождается музыкальный жанр «техно», который вскоре станет настоящим фортом посреди социально-политического ада для миллионов людей по всему миру. Так создавалась рейв-культура. Именно поэтому «Эпоха танцев» — это ошеломительная и поистине впечатляющая история в лицах, повествующая о целом поколении, которое отвернулось от зубодробительной системы и создало свой собственный Эдем на порочной Земле.

Кадр из фильма «Эпоха танцев»

Режиссёрский дебют Виктора Буды можно считать знаковым явлением в жанре документального кино, причём не только отечественного, но и мирового. Как минимум потому, что картина впервые повествует о неизвестной стороне общеизвестной страницы истории, которая проливает свет на многие культурные тенденции, чьи плоды пожинает современное постмодернистское общество. И, несмотря на отечественное производство, фильм даже более, чем интернационален, поскольку в его создании приняли участие знаковые личности, стоявшие у истоков всей рейв-культуры.

Для музыкальных знатоков и настоящих гуру всех поджанров IDM (Intelligent Dance Music) будет настоящим подарком увидеть самого Деррика «Инноватора» Мэйя — одного из отцов-основателей «материка» техно. Основная сюжетная линия раскрывается благодаря легендарному в Германии пионеру электронной сцены WestBAM (Максисимилиан Ленц) и его латышскому названному брату по диджейской установке EastBAM (Робертс Гобзинс). Благодаря этим двум бравым рыцарям музыкальных бобин жанр техно начал свою освободительную войну в Европе, и уже благодаря их стараниям на след новой эпохи вышел не кто иной, как Индулис Билзенс. Всё его величие трудно передать в словах. Об этом человеке складывали легенды как о первом панк-журналисте, который сделал культурное просвещение целью своей жизни, даже если это могло угрожать его свободам и безопасности.

Кадр из фильма «Эпоха танцев»

Также в «Эпохе танцев» к своему удовольствию можно наблюдать Яниса Крауклиса, Угиса Полиса, повлиявших на рассвет техно-движения непосредственно в России, а ещё много других немаловажных персон. Среди них — первый постсоветский промоутер Алексей Хаас, уже ставший эпохальным музыкальный критик Артемий Троицкий, основатель журнала «Птюч» Игорь Шулинский, Евгений Рудин (DJ Грув), Борис Спайдер, и другие. По признанию режиссёра, некоторые из героев — не побоюсь этого слова, — документальной драмы вышли «в свет» впервые за 30 лет профессиональной карьеры, доселе находившиеся в добровольном изгнании в тени индустрии. И каждый комментарий здесь буквально на вес золота. Кто-то рассказывает исключительно сюжетную линию, образно вышагивая от собственной биографии к исторической магистрали, а кто-то раскрывает секреты идеологии и буквально в упор выстреливает — не-вскользь упомянем Гаврилу Принципа, — громкими фразами, которые навсегда врезаются в память. Так, слоган фильма: «Существует принцип. Эпоха не имеет значения», — становится буквально лозунгом последней музыкальной революции.

Кадр из фильма «Эпоха танцев»

Ленту условно можно разделить на три составляющие: архивные видеозаписи, интервью и документальная съёмка сегодняшних дней из жизни четырёх главных героев. Конечно, сегодня таким никого не удивишь, но то, с какой любовью и трепетом смонтирован каждый фрагмент, напрочь обезоруживает внутреннего циника. Вот, казалось бы, документальный фильм о музыке, а на неё при всём уважении уже не обращаешь внимания. Элементарно потому, что здесь есть вещи куда важнее, и хочется цепляться за каждое слово, запомнить каждое лицо фотографической памятью прямо здесь и сейчас, в особенности, если с ними вы были знакомы раньше. Вне сомнений, это достойно аплодисментов по окончании просмотра, и даже в течение фильма.

Кадр из фильма «Эпоха танцев»

«Эпоха танцев» в очередной раз подтвердила, что культура является логичным отражением общественного сознания, естественным образом реагирующим на исторические изменения, — это основа эстетики и точка. Если смотреть на историю по горизонтали, то отголоски, подобные рейв-культуре, уже имели место быть. Ощущение потерянности и необходимость внутренней консервации, обособленности сознания от происходящего вокруг пропагандировал ещё Хэммингуэй. И уже сегодня кажется, родись он чуть позже, возможно, «Прощай, оружие!» стало бы названием первого музыкального альбома-прорыва, а не эпохальным романом, а на вопрос «По ком звонит колокол?» на очередном треке был бы дан внятный ответ: «Он стучит по всему нашему поколению».

Евгений Антипин

В Российском прокате с 30 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Эпоха танцев»