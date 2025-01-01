Меню
Патрисия Мазюи
Награды
Награды и номинации Патрисии Мазюи
Patricia Mazuy
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Патрисии Мазюи
Каннский кинофестиваль 2000
Французский фильм
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Две недели режиссеров
Номинант
