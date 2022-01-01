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Карла Соуса
Карла Соуса
Karla Souza
О персоне
Фильмография
Карла Соуса
Karla Souza
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Дата рождения
11 декабря 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Мехико, Мексика
Рост
163 см
Биография Карлы Соусы
Родилась 11 декабря 1985 года. Мехико, Мексика.
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Фильмография Карлы Соусы
Вот это ночка!
боевик, приключения, комедия
2020, США
5.0
Everybody Loves Somebody
комедия
2017, Мексика
6.0
Мы – дворяне
комедия
2013, Мексика
6.0
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